Milpitas汽車爆竊案急增 今年首兩月已近150宗

南灣Milpitas近日的汽車爆竊案有急劇上升的趨勢,今年頭兩個月,已經發生了接近150宗,有爆竊案受害者表示,疑犯作案速度非常快,還偷走了對他有意義的物品。

受害人說,被偷走的是他父親的頸鏈,這條頸鏈的年齡比他還要大,他永遠都不可能取回來。

警方的資料顯示,汽車爆竊案主要集中在人流暢旺的廣場或商場,包括Great Mall、Milpitas Square、歐化中心(Ulfert’s Center)及McCarthy Ranch。

自今年年初,Milpita已經發生了 145宗汽車爆竊,1月有88宗,而2月有57宗。

Milpitas警方已經加緊增派警員,到爆竊案的高發地巡邏,並會商場的負任人會面,研究如何減少罪案發生,並再次呼籲市民不要將貴重物品留在車內。

