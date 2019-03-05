Milpitas汽車爆竊案急增 今年首兩月已近150宗

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南灣Milpitas近日的汽車爆竊案有急劇上升的趨勢，今年頭兩個月，已經發生了接近150宗，有爆竊案受害者表示，疑犯作案速度非常快，還偷走了對他有意義的物品。

受害人說，被偷走的是他父親的頸鏈，這條頸鏈的年齡比他還要大，他永遠都不可能取回來。

警方的資料顯示，汽車爆竊案主要集中在人流暢旺的廣場或商場，包括Great Mall、Milpitas Square、歐化中心（Ulfert’s Center）及McCarthy Ranch。

自今年年初，Milpita已經發生了 145宗汽車爆竊，1月有88宗，而2月有57宗。

Milpitas警方已經加緊增派警員，到爆竊案的高發地巡邏，並會商場的負任人會面，研究如何減少罪案發生，並再次呼籲市民不要將貴重物品留在車內。

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