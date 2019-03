十三屆全國人大二次會議開幕 李克強下調經濟增長目標

【i-CABLE】

十三屆全國人大二次會議在北京開幕,中國國家主席習近平、中國總理李克強等領導人都有出席,李克強在工作報告,以穩中有變,變中有憂,形容中國經濟情況,提醒大家要做好打硬仗準備。

他在工作報告指,在中美貿易戰等因素下,中國今年經濟會面臨更複雜、更嚴峻挑戰,要做好打硬仗的充分準備。

李克強發表政府工作報告,下調經濟增長目標,下限更是30年來最低,將今年經濟增長預期目標下調至6%至6.5%,比去年6.5%左右為低。

中央決定要更大規模減稅降費,規模近2萬億元人民幣,會深化增值稅改革,製造業等行業由現行16%稅率降至13%,交通運輸和建築等行業則由10%的稅率降至9%。

稅收減少,但政府財政政策要加力提效,把赤字率提高至2.8%,比上年多0.2%,但較市場預期為低。

李克強表示,各級政府都要配合過緊日子。

在港澳方面,李克強表示,支持港澳把握”一帶一路”和粵港澳大灣區的機遇。

