【KTSF 劉瑩報導】

有沒有想過自己活到90歲的機會有多大呢?長壽又和什麼因素相關呢?最新的研究給出啟示。

新近發表在醫學期刊《BMJ》的研究指出,是否有90歲的高壽,關鍵在於性別及你的體型,對於女性而言,身高、體重以及運動狀況,對壽命長短的影響比起男性更多。

活到90歲的女性,一般都生得比較高,並且在20歲之後體重都較輕,不過這些因素對男性的壽命長短影響卻不那麼重要。

對於男性而言,運動所帶來的益處會比女性多很多。

過去的幾年,美國人的人均壽命出現下降,濫藥和自殺被認為是人均壽命出現下降的主因,而心臟病、癌症以及中風仍然是主要的致死原因,而這些疾病好大程度上都和體重增加及缺乏鍛煉有關。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。