灣區房屋銷售在1月份狂跌,是過去11年來的最低點。

根據CoreLogic資料顯示,1月份灣區9個縣房屋銷售只有3,857宗交易,比去年12月低27.8%。

從去年12月到今年1月,舊金山跌幅最大達34.4%,其次是Alameda縣,下跌30.1%,南灣Santa Clara縣12月房屋銷售有1,145宗,1月份有803宗跌將近三成。

灣區房屋銷售通常在12月到1月是淡季,平均下降大約29%,但這次的下降特別嚴重,尤其新屋銷售,比平均下降了56.6%。

分析指這次跌幅大的原因包括聯邦機構部分局部停擺、股市動盪,以及買家擔心房價已經到了最高點。

