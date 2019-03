【KTSF 林佩樺報導】

英國出現疑似全球第二例治癒HIV病毒帶原病患的例子。

英國一名HIV病毒帶原男子,大約在3年前接受對HIV病毒有抵抗力者的骨髓捐贈,這名捐贈者擁有罕見的基因變異,能夠抵抗HIV病毒的感染。

然後男子服用了18個月的抗病毒藥物。

醫生表示,現在男子體內已找不到HIV病毒,是全球第二例愛滋病患被治癒案例。

醫生表示,這顯示終有一天能夠終結愛滋病。

