加州政府控告特朗普政府修改Title X計劃

一個由20個州組成的聯盟和加州司法部長週一分別宣布向特朗普政府提出訴訟,反對政府修改名為Title X的家庭計畫,這計畫會把本來給予家計會的數以百萬撥款,轉移給有宗教背景的診所。

今次是加州第47次向特朗普政府提出訴訟,加州司法部長Xavier Becerra表示,特朗普政府對聯邦家庭計畫項目Title X的更改,會懲罰那些為女性提供全面生育選項和轉介墮胎的醫生和診所.

全國有數以百萬計的低收入女性,透過Title X這個家庭計畫項目,得到生育保健服務,包括家庭輔導、乳癌和子宮頸癌的預防篩查、提供避孕藥和性病治療.

全國4,000間這類診所中,有大約4成由家計會經營。

