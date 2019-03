北加年幼姐妹野外失蹤近兩天尋回

【KTSF 江良慧報導】

北加州Humboldt縣的Benbow鎮,兩個年幼姐妹在上週五失蹤,警方週日在野外尋回她們,女童的爸爸說安全找回兩女兒是奇蹟。

女童一家週一接受訪問,講述上週五如何離家失蹤,當中8歲的姐姐Leia說,她同妺妺在園中的樹屋玩,想上山,問過媽媽,本來想帶同愛犬出發,但愛犬不想動,於是兩姐妹自己出發,在山上跟隨一條有記號的步行徑,但途中行錯路,迷失在叢林中。

姐姐說妹妹很害怕,整個晚上都哭,她於是安慰妹妹向好方面想。

Leia說:”我妹妹整個晚上都在哭,所以我叫她想我們家的開心事,晚上主要都是我在看守。”

兩姐妹有接受過一些野外求生的訓練,出發時有帶能量食品,腳上穿膠靴,她們在距離家園1.5英里的山上叢林中渡過44小時後,被警員與消防人員尋回,兩姐妹都安全。

她們的爸爸說是奇蹟,因為他們所在的地區有深淵與懸崖,山路也崎嶇,而女童迷失的地點雖然離家不是太遠,但也要走4個小時在抵達,晚上氣溫會降到冰點以下,兩個女兒安全無恙,他真的很高興,也謝謝警方與消防人員與鄰里朋友的幫助。

