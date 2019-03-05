北加年幼姐妹野外失蹤近兩天尋回

【KTSF 江良慧報導】

北加州Humboldt縣的Benbow鎮，兩個年幼姐妹在上週五失蹤，警方週日在野外尋回她們，女童的爸爸說安全找回兩女兒是奇蹟。

女童一家週一接受訪問，講述上週五如何離家失蹤，當中8歲的姐姐Leia說，她同妺妺在園中的樹屋玩，想上山，問過媽媽，本來想帶同愛犬出發，但愛犬不想動，於是兩姐妹自己出發，在山上跟隨一條有記號的步行徑，但途中行錯路，迷失在叢林中。

姐姐說妹妹很害怕，整個晚上都哭，她於是安慰妹妹向好方面想。

Leia說：”我妹妹整個晚上都在哭，所以我叫她想我們家的開心事，晚上主要都是我在看守。”

兩姐妹有接受過一些野外求生的訓練，出發時有帶能量食品，腳上穿膠靴，她們在距離家園1.5英里的山上叢林中渡過44小時後，被警員與消防人員尋回，兩姐妹都安全。

她們的爸爸說是奇蹟，因為他們所在的地區有深淵與懸崖，山路也崎嶇，而女童迷失的地點雖然離家不是太遠，但也要走4個小時在抵達，晚上氣溫會降到冰點以下，兩個女兒安全無恙，他真的很高興，也謝謝警方與消防人員與鄰里朋友的幫助。

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