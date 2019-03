舊金山市府舉行追思會紀念已故公辯律師賀大器（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山日裔公辯律師賀大器於2月底突然辭世,終年59歲,舊金山市府週一為他舉行追思會,賀大器的父母及弟弟亦分別從Sacramento及南加州趕來出席。

數百名嘉賓出席在舊金山市府舉行的追思會,公辯律師辦公室的職員,穿上印有賀大器樣貌的T恤來悼念他。

賀大器的父母、妻子及女兒在活動開始前最後一刻現身,賀大器的弟弟Stan Adachi代表家族發言,他表示,賀大器在生時,家人之間一般很少特地談論他,但這兩個星期聽人講太多關於哥哥的為人及追求正義的事蹟,才發覺哥哥是一個偉人。

Stan說:”愛很難以言狀,忠誠、貢獻、堅韌、熱情,有自信、有勇氣,信任或歡樂 ,但賀大器擁有以上的特質,而且更優秀,他熱愛生命,認真地生活。”

市長布里德(London Breed)回憶,她15歲時第一次認識賀大器,當年她一個朋友涉嫌犯事被捕,她去朋友的家,看看朋友的曾祖母有什麼需要幫忙,沒有想到的是,當年是副公辯律師的賀大器,親臨她朋友的家,想幫助她的朋友。

布里德表示,在她成長的過程中,賀大器多次到訪很多非洲裔居住的西增區,不論大小活動,除了是想見他的當事人外,他更想協助該區的青少年,想在他們犯錯前教育他們。

布里德說:”過去一星期,對我們來說很難過,賀大器是我的朋友,失去朋友很難過,但更多的是賀大器是我社區的先驅者,在我認識他這麼多年中,他跟我當初認識他一樣,從未丟失那顆熱切的心。”

政治顧問何文健(David Ho)說:”賀大器在我們華人社區及亞太裔社區,對我們很大貢獻,除了是加州第一個民選的公辯律師,過去30年,他做了很多事,對社區很有好處。”

舊金山第三區民主黨協會主席黃健權(Howard Wong)說:”很驚訝我們失去賀大器,而他只有59歲,李孟賢過身時62歲,這些可能都是很大壓力的工作,但更多亞裔應該繼續,為我們的社區負起責任。”

賀大器在Sacramento出生,2002年首次當選舊金山公辯律師,之後5度連任,他於2月22日疑似因為突發心臟病離世,他的家人為賀大器成立基金,為年輕律師及法學院學生提供資助,並在網站Go Fund Me上籌款。

賀大器的靈柩週一並沒有運來市府這裡,消息指,他的家奠禮及葬禮已分別在過去的週六及週日完成。

