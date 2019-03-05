舊金山市府舉行追思會紀念已故公辯律師賀大器（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山日裔公辯律師賀大器於2月底突然辭世，終年59歲，舊金山市府週一為他舉行追思會，賀大器的父母及弟弟亦分別從Sacramento及南加州趕來出席。

數百名嘉賓出席在舊金山市府舉行的追思會，公辯律師辦公室的職員，穿上印有賀大器樣貌的T恤來悼念他。

賀大器的父母、妻子及女兒在活動開始前最後一刻現身，賀大器的弟弟Stan Adachi代表家族發言，他表示，賀大器在生時，家人之間一般很少特地談論他，但這兩個星期聽人講太多關於哥哥的為人及追求正義的事蹟，才發覺哥哥是一個偉人。

Stan說：”愛很難以言狀，忠誠、貢獻、堅韌、熱情，有自信、有勇氣，信任或歡樂 ，但賀大器擁有以上的特質，而且更優秀，他熱愛生命，認真地生活。”

市長布里德（London Breed）回憶，她15歲時第一次認識賀大器，當年她一個朋友涉嫌犯事被捕，她去朋友的家，看看朋友的曾祖母有什麼需要幫忙，沒有想到的是，當年是副公辯律師的賀大器，親臨她朋友的家，想幫助她的朋友。

布里德表示，在她成長的過程中，賀大器多次到訪很多非洲裔居住的西增區，不論大小活動，除了是想見他的當事人外，他更想協助該區的青少年，想在他們犯錯前教育他們。

布里德說：”過去一星期，對我們來說很難過，賀大器是我的朋友，失去朋友很難過，但更多的是賀大器是我社區的先驅者，在我認識他這麼多年中，他跟我當初認識他一樣，從未丟失那顆熱切的心。”

政治顧問何文健（David Ho）說：”賀大器在我們華人社區及亞太裔社區，對我們很大貢獻，除了是加州第一個民選的公辯律師，過去30年，他做了很多事，對社區很有好處。”

舊金山第三區民主黨協會主席黃健權（Howard Wong）說：”很驚訝我們失去賀大器，而他只有59歲，李孟賢過身時62歲，這些可能都是很大壓力的工作，但更多亞裔應該繼續，為我們的社區負起責任。”

賀大器在Sacramento出生，2002年首次當選舊金山公辯律師，之後5度連任，他於2月22日疑似因為突發心臟病離世，他的家人為賀大器成立基金，為年輕律師及法學院學生提供資助，並在網站Go Fund Me上籌款。

賀大器的靈柩週一並沒有運來市府這裡，消息指，他的家奠禮及葬禮已分別在過去的週六及週日完成。

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