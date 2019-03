中美談判進入最後階段 中美領袖或月底簽協議

【i-CABLE】

中美貿易談判進入最後階段,據報只要中國履行加強知識產權保護及大量進口美國商品等承諾,美國願意解除向中國貨品加徵的大部分甚至全部關稅,中美領袖或於本月27日左右會面,簽署最終協議。在北京,全國人大發言人張業遂期望中美繼續磋商,但同時批評有美國官員渲染華為產品存在安全風險,既不公正,也不道德。

中美貿易談判更多細節曝光,《華爾街日報》引述消息指,雙方接近達成貿易協議。北京提出降低對美國汽車農產品及化學品等的關稅和其他規限,並加快取消限制汽車企業的外資所有權。

中石化最快2023年開始採購180億美元液化天然氣,並由中資銀行貸款,興建約30億美元額外設施。中國也會增加購買美國大豆等農產品,收窄美國對中國的貿易逆差,但在中國的工業政策和國企補貼問題上仍陷於膠著。

彭博報道指,只要中國更好地保護知識產權及購買大量美國產品等,美國將答應撤銷向中國產品加徵的大部分,甚至全部關稅。但美方傾向先經一段時間監察,確保中方沒有違反協議,才會正式撤銷關稅。

消息又指,中國國家主席習近平很大機會在本月27日左右出訪歐洲後,與美國總統特朗普舉行峰會,達成正式的貿易協議。

在北京,全國人大新聞發言人張業遂指,中美經貿團隊在許多問題上取得重要階段性進展,希望雙方加緊磋商達成互利共贏的協議,又指中國一直致力與美國不衝突、不對抗。

至於美國要求歐洲國家停止與華為合作,擔心華為會向中國政府提供情報。

張業遂表明,中國從來沒有,也不會要求企業在海外違反當地法律,又批評美國官員以中國的《國家情報法》來渲染華為的安全風險,是以政治干預經濟,既不公正,也不道德。

