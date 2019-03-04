中美談判進入最後階段 中美領袖或月底簽協議

【i-CABLE】

中美貿易談判進入最後階段，據報只要中國履行加強知識產權保護及大量進口美國商品等承諾，美國願意解除向中國貨品加徵的大部分甚至全部關稅，中美領袖或於本月27日左右會面，簽署最終協議。在北京，全國人大發言人張業遂期望中美繼續磋商，但同時批評有美國官員渲染華為產品存在安全風險，既不公正，也不道德。

中美貿易談判更多細節曝光，《華爾街日報》引述消息指，雙方接近達成貿易協議。北京提出降低對美國汽車農產品及化學品等的關稅和其他規限，並加快取消限制汽車企業的外資所有權。

中石化最快2023年開始採購180億美元液化天然氣，並由中資銀行貸款，興建約30億美元額外設施。中國也會增加購買美國大豆等農產品，收窄美國對中國的貿易逆差，但在中國的工業政策和國企補貼問題上仍陷於膠著。

彭博報道指，只要中國更好地保護知識產權及購買大量美國產品等，美國將答應撤銷向中國產品加徵的大部分，甚至全部關稅。但美方傾向先經一段時間監察，確保中方沒有違反協議，才會正式撤銷關稅。

消息又指，中國國家主席習近平很大機會在本月27日左右出訪歐洲後，與美國總統特朗普舉行峰會，達成正式的貿易協議。

在北京，全國人大新聞發言人張業遂指，中美經貿團隊在許多問題上取得重要階段性進展，希望雙方加緊磋商達成互利共贏的協議，又指中國一直致力與美國不衝突、不對抗。

至於美國要求歐洲國家停止與華為合作，擔心華為會向中國政府提供情報。

張業遂表明，中國從來沒有，也不會要求企業在海外違反當地法律，又批評美國官員以中國的《國家情報法》來渲染華為的安全風險，是以政治干預經濟，既不公正，也不道德。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。