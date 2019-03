【KTSF】

加州水資源局在Sierra山區測試的最新積雪量已達到平均值的153%,當局表示,雖然今夏不會乾旱,但一兩個月之後融雪時,可能會造成某些地區出現水災。

州資源局人員上週四在Sierra和太浩湖一帶的Phillips Station測到的積雪厚度有113英吋,當局表示,一、兩個月之後天氣逐漸變暖,這些積雪也會融化,流向下游的河流及水庫,如果融雪太快,就會有水災的危險,當局會密切留意積雪及水位情況。

此外還有另一個擔憂,就是水多也會令雜草叢生,到夏末秋初的火災季節,也成為火災隱患,當局認為這是氣候暖化現象令加州氣候變得極端。

