沙加緬度非裔青年被警員槍殺 地檢處不起訴警員

【KTSF 游瑋珊報導】

沙加緬度非洲裔青年Stephon Clark去年被警員射殺,引發全國示威,質疑警員開槍不合理,事隔近一年,地檢處週六宣布不會控告兩名涉事警員。

事隔近一年,沙加緬度地檢為對案件作結,決定不會起訴開槍警員Terrance Mercadal和Jared Robinet,地檢形容事件是悲劇,無疑是有人命損失,但要也要理解警員往往要在緊張情況下,在分秒之間作決定,而調查也沒法證實警員有違法,故此不會提出檢控。

被擊斃的非洲裔男子Clark,去年3月18日被追至他婆婆寓所的後園時,被警員開槍擊斃。

警方當時接到刑事毀壞的報告,到場時遇到Clark,Clark逃走,警員最初指Clark有槍,但結果只找到手機。

Clark的母親回應地檢的決定,說拒絕接受,形容兒子有如被就地伏法,決定並不公平。

