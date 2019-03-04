沙加緬度非裔青年被警員槍殺 地檢處不起訴警員

【KTSF 游瑋珊報導】

沙加緬度非洲裔青年Stephon Clark去年被警員射殺，引發全國示威，質疑警員開槍不合理，事隔近一年，地檢處週六宣布不會控告兩名涉事警員。

事隔近一年，沙加緬度地檢為對案件作結，決定不會起訴開槍警員Terrance Mercadal和Jared Robinet，地檢形容事件是悲劇，無疑是有人命損失，但要也要理解警員往往要在緊張情況下，在分秒之間作決定，而調查也沒法證實警員有違法，故此不會提出檢控。

被擊斃的非洲裔男子Clark，去年3月18日被追至他婆婆寓所的後園時，被警員開槍擊斃。

警方當時接到刑事毀壞的報告，到場時遇到Clark，Clark逃走，警員最初指Clark有槍，但結果只找到手機。

Clark的母親回應地檢的決定，說拒絕接受，形容兒子有如被就地伏法，決定並不公平。

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