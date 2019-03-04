舊金山海邊山泥傾瀉女子失蹤 當局終止搜尋工作

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舊金山Fort Funston兩名女子日前在海邊放狗時遇上山泥傾瀉，其中一人及一隻狗獲救，另一名女子至今仍然失蹤，當局經過連日的搜尋，沒有找到該名女子，現已中止搜尋工作。

當局表，已用盡所有可能的搜尋方式，連日來出動挖土機、搜尋犬等仍沒有任何結果，也沒有找到遺體，認為該名女子很有可能已經被海浪沖走，上週早些時候的暴風雨也阻礙了搜索工作。

當局還未確認該名女子死亡，也還未公布她的身份，不過據聖荷西水星報等媒體報導，失蹤者是來自Oakley的22歲女子Kyra Sunshine Scarlet。

女子家人上週已發表聲明，表示Kyra是一名甜美、令人讚嘆的女性，2月22日和寵物狗狗Iris以及朋友健行後，在生前最喜愛的地方之一辭世。

女子親友已在GoFundMe網站上設立專頁為告別式等籌款，網址：https://www.gofundme.com/kyra-sunshine-scarlet

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