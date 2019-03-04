San Mato縣政府人力資源部員工或週二罷工

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中半島San Mateo縣縣政府指，大約915名人力資源部員工，可能於週二及週三罷工兩天。

縣政府表示，一旦在罷工，縣府計劃維持必須的服務，但可能某些辦公室會關閉，集中在特定的辦公室服務。

暫時未知道有多少名人力資源部員工參加罷工，或者哪些服務會受影響，縣政府表示，仍然希望員工在罷工前與政府達成協議。

AFSCME工會代表San Mateo縣縣政府共11個工作單位，工會與政府上個月在一份3年的新合約上達成共識，其中10個單位的員工同意新合約，只有人力資源部不滿。

人力資源部共915名員工，服務衛生部、縣警辦公室，以及地檢處等縣政府指，與工會的合約已於去年10月6日到期，勞資雙方經過超過27次的會議，到上個月26日，新合約終於獲得市參事的贊成，10個單位的員工大約有800人。

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