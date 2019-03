【KTSF】

一份最新民調顯示,特朗普總統明年爭取連任的道路可能會更艱難,不過並不代表民主黨人有絕對的優勢,因為民主黨同樣面臨挑戰。

最新一份由NBC電視台及華爾街日報進行的民調顯示,每10個選民只有4個表示,明年支持特朗普連任。

受訪者中有58%的人認為,特朗普在通俄案上不誠實及不可信,有六成人不認同他為了拿錢興建圍牆,宣布國家進入緊急狀態的做法。

不過這並不代表民主黨人很大機會在明年的選舉中勝出,因為民主黨同樣有很多難關要過。

根據早前的民調顯示,近九成的共和黨選民滿意特朗普的工作,而且數字一直維持平穩的狀態,此外,大部分的美國人對經濟前景有信心,相信明年經濟不會出現衰退。

