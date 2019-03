【KTSF】

東灣Concord市一名正在著名的西點軍校就讀的華裔男子,在軍校的滑雪場地發生意外,傷重不治。

在紐約的西點軍校指出,21歲的Peter Zhu上週六在學院場地的Victor Constant滑雪區滑雪,被其他滑雪者發現,他當時已經失去知覺。

Zhu被空運到附近的Westchester縣醫療中心搶救,但延至上週四傷重不治,死因目前仍在調查中。

Peter Zhu是東灣Concord市的居民在Antioch唸高中,並計劃今年春季從軍校畢業後就讀醫學。

