非洲裔男遭電擊槍制服後死亡 聖馬刁縣警不被起訴（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

中半島聖馬刁縣警幾名警員上年10月在Millbrae市制服一名非洲裔男子時,對他使用電擊槍,該名男子最後死亡,地檢處決定不起訴該幾名警員,並公開警員當日佩帶的隨身鏡頭畫面,以及目擊者用手機拍攝到的畫面,視頻有部畫面可能令觀眾不安,敬請留意。

畫面見到的是在去年10月3號,涉案男子Chinedu Okobi懷疑亂過馬路,在El Camino Real 1400路段被幾名警員上前截查,之後發生肢體衝突。

警員一直命令Okobi停止反抗和伏下,但是Okobi被指多次拒絕服從命令,警員期間多次對他使用電擊槍。

Okobi一度站起身打算逃走,其中一名警員對他揮警棍,Okobi就揮拳還手,警員最後將他壓倒在地,Okobi被制服後懷疑昏迷,由救護人員帶走,送院後不治。

驗屍報告指,Okobi是死於心臟停頓,由於他本身的心臟有問題,因此被電擊後有較高風險出現心臟停頓。

地檢官Steve Wagstaffe表示,執法人員當時並不知道Okobi有心臟病,又斷定警員當時採取的行動合理,因此不作起訴。

但是Okobi的家人和代表律師則不認同地檢處的講法,他們指責該幾名警員使用過份武力,製造衝突,最後將Okobi殺死,律師表示會提出起訴。

