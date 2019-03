奧克蘭教師工會接納新加薪協議 結束罷工

【KTSF】

上週五東灣奧克蘭(屋崙)校區和教師工會達成臨時勞資合約協議,工會的教師週日舉行投票,接納了新加薪協議,結束7日的罷工,預計週一教師和學生將會恢復正常上課。

新的協議會為教師4年內加薪11%,以及一次過獲得3%花紅,協議還包括減少課堂人數,以及校區需要暫停關閉學校計劃5個月。

週日晚有約70%的工會成員教師投票,六成四對3%即時花紅投贊成票,五成八對加薪和方案餘下條款投贊成票。

工會在週日晚約8點宣布接受校區的協議,同時表示該協議還包括減少校園諮詢師、心理輔導員和資源專員的工作量,但有教師仍然不滿新合約的條款,在週日投票時也有教師高舉橫額,呼籲投票成員等待更好的協議。

校區總監發聲明表示,非常高興見到教師和學生回到學校上課,並表示知道不是所有教師都完全接受新的合同,明白有需要修復長期以來的財政和系統問題,但需要數年來穩定校區。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。