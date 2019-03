【KTSF 黃恩光報導】

一股大氣河風暴週二將吹襲加州中部和南部沿岸地區,灣區也會下雨和出現強風,週二晚可能有雷暴。

國家氣象局的資料顯示,這股大氣河風暴從夏威夷北上,主要吹襲加州中部和南部沿海地區,Monterey縣以南,San Luis Obispo至Santa Barbara一帶最大雨,然後風暴將南下至南加州地區。

灣區方面,氣象局表示,週二早上開始有驟雨,入夜後逐漸大雨,預測三早上雨勢最大,不過預料這股風暴對灣區不會造成嚴重的影響,可能會導致輕微的水浸,也有機會引起部分地區停電。

