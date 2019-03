孟晚舟提民事訴訟 控告加拿大政府非法拘留

【i-CABLE】

華為副董事長孟晚舟在加拿大等候引渡聆訊之際,循民事入稟,控告加拿大政府及執法部門在未知會她被捕前,假裝例行海關檢查,非法拘留及盤問她,又趁機逼她交出個人物件,套取證供,侵犯她的權利,要求加拿大當局賠償。司法部、邊境服務局及警方都不評論個案。

孟晚舟週日透過律師入稟加拿大卑詩省最高法院,控告加拿大司法部長、3名邊境服務局人員及一名警員,在無知會她被捕的情況下,非法拘留及盤問她,侵犯她的憲法權利,令她精神受損,要求加拿大當局賠償。

孟晚舟去年12月1日,在溫哥華機場轉機時被捕。入稟狀指,早在孟晚舟到埗前一晚,加拿大法院已發出孟晚舟的拘捕令,但執法人員蓄意暫緩執行命令。

到孟晚舟抵達溫哥華,甫落機便被邊境服務局人員假裝做常規海關檢查截停,再帶到”調查區”問話 ,期間無交代帶走她的原因,亦不讓她和任何人,包括同行的人及律師聯絡,之後又沒收孟晚舟的隨身電子設備,包括兩部手提電話、一部iPad和一部電腦,強迫她提供密碼,再非法檢視內容。

直至3小時後,執法人員才正式知會孟晚舟被捕,有權聘請律師。入稟狀批評當局令孟晚舟權益受損,構成公職人員行為不當及非法禁錮,要求當局賠償。

孟晚舟正面臨美國刑事起訴及引渡要求,加拿大司法部上週頒令,批准法院啟動引渡聆訊程序,本週三排期聆訊。

有當地法律專家認為,本身財力豐厚的孟晚舟,不似單純為追討最多數千加元賠償。若能證明孟晚舟在被捕過程中權利受侵犯,對她在當地的引渡聆訊更為有利,更可能會影響加拿大司法部是否批准美國的引渡請求。

即使孟晚舟真的被引渡至美國受審,”在加拿大權利受到侵犯”這一點在美國面臨審訊時,對孟晚舟亦有利。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。