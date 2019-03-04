孟晚舟提民事訴訟 控告加拿大政府非法拘留

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華為副董事長孟晚舟在加拿大等候引渡聆訊之際，循民事入稟，控告加拿大政府及執法部門在未知會她被捕前，假裝例行海關檢查，非法拘留及盤問她，又趁機逼她交出個人物件，套取證供，侵犯她的權利，要求加拿大當局賠償。司法部、邊境服務局及警方都不評論個案。

孟晚舟週日透過律師入稟加拿大卑詩省最高法院，控告加拿大司法部長、3名邊境服務局人員及一名警員，在無知會她被捕的情況下，非法拘留及盤問她，侵犯她的憲法權利，令她精神受損，要求加拿大當局賠償。

孟晚舟去年12月1日，在溫哥華機場轉機時被捕。入稟狀指，早在孟晚舟到埗前一晚，加拿大法院已發出孟晚舟的拘捕令，但執法人員蓄意暫緩執行命令。

到孟晚舟抵達溫哥華，甫落機便被邊境服務局人員假裝做常規海關檢查截停，再帶到”調查區”問話 ，期間無交代帶走她的原因，亦不讓她和任何人，包括同行的人及律師聯絡，之後又沒收孟晚舟的隨身電子設備，包括兩部手提電話、一部iPad和一部電腦，強迫她提供密碼，再非法檢視內容。

直至3小時後，執法人員才正式知會孟晚舟被捕，有權聘請律師。入稟狀批評當局令孟晚舟權益受損，構成公職人員行為不當及非法禁錮，要求當局賠償。

孟晚舟正面臨美國刑事起訴及引渡要求，加拿大司法部上週頒令，批准法院啟動引渡聆訊程序，本週三排期聆訊。

有當地法律專家認為，本身財力豐厚的孟晚舟，不似單純為追討最多數千加元賠償。若能證明孟晚舟在被捕過程中權利受侵犯，對她在當地的引渡聆訊更為有利，更可能會影響加拿大司法部是否批准美國的引渡請求。

即使孟晚舟真的被引渡至美國受審，”在加拿大權利受到侵犯”這一點在美國面臨審訊時，對孟晚舟亦有利。

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