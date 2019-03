眾議院司法委員會調查特朗普是否妨礙司法公正

【i-CABLE】

美國眾議院司法委員會著手調查特朗普總統有否濫權和妨礙司法公正,要求60個個人及團體提供文件。委員會主席表示,相信特朗普有妨礙司法公正,但現階段考慮是否彈劾特朗普是言之尚早。

民主黨去年底重掌眾議院後,多個眾議院委員會隨即就涉嫌通俄、稅務等問題,對總統特朗普展開連串調查。

最新一宗由司法委員會負責,準備向60個個人及團體,包括司法部、特朗普兒子小特朗普及特朗普集團財務總監等,發出傳票索取文件,調查特朗普有否涉及妨礙司法公正、貪污及濫權。

已離職的前白宮幕僚長凱利亦可能會被要求提供文件,相信其中一個調查方向,是特朗普有否運用權力,在司法部剷除政敵、安插親信,亦會調查特朗普有否利用職權謀取私利。

司法委員會主席民主黨的納德勒表示,他個人相信特朗普有妨礙司法公正,包括在前年撤換領導調查俄羅斯涉嫌干預美國大選的聯邦調查局局長科米,又企圖恐嚇通俄調查的證人,但目前考慮是否彈劾特朗普言之尚早,要視乎調查結果。

特朗普強調自己清白,批評民主黨瘋狂針對總統,程度是歷來最嚴重。共和黨亦批評民主黨控制眾議院後連番調查特朗普,純屬黨派之爭。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。