加州太平洋醫療中心舊金山Van Ness新醫院啟用（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

位於舊金山的加州太平洋醫療中心（CPMC）位於Van Ness的新醫院，週六正式運作，接受病人，上週五舉行剪綵儀式，新的醫院有許多建築上的創新，帶大家一起去參觀。

加州太平洋醫療中心新醫院花了6年的時間興建完成，新醫院共11層樓，佔地將近100萬平方英呎，耗資21億興建，共有274張病床，一樓大廳的入口位於Van Ness街。

門口就是Muni公車站，二樓大廳是掛號處，成人及兒童/生產中心是分開掛號的。

三樓在Franklin街入口，是急診室，大人跟兒童的等候室在不同地方。

兒童區的設計刻意營造友善的氣氛，讓小孩在急診室不會緊張，急診室共有36個獨立房間，獨立的醫療器材採玻璃透明設計，便於醫療人員看護病患。

如果碰到有毒等化學物質，或是嚴重傳染病患，在進入室內前就進行沖洗消毒，然後再進入隔離間，目的就是為了保護醫療人員及病患。

四樓是開刀房及手術後恢復室，CPMC一些最複雜的手術，包括器官移植、心臟開刀及中風手術，都是在這裡進行。

過去30年，CPMC已經進行兩千個肝臟移植手術。

如果細心的話，可以發現每一層樓的牆上及房間，都掛滿了畫以及彩繪圖，CPMC表示，整棟樓共有800多張畫，大部分都是舊金山灣區畫家的作品。

CPMC公關Dean Fryer說：”藝術對治療有強大做用，能夠讓病人鎮靜，能夠讓病人從病痛抽離，當他們注視著畫，會想著甚麼是藝術。”

到了五樓看到以水為主題的設計，就知道來到了產房，CPMC每年接生超過5,000位嬰兒，佔所有舊金山醫院的一半，該院100多年來首位華裔婦產科主任范淵達，對新的婦產部門感到自豪。

范淵達說：”157年來，我們第一次有機會搬到這麼完美的建築，這麼完美的設備，能夠照顧更多的產婦跟產婦的家庭，我們有29%的產婦是中國人，當然我們非常強調文化，我們不管哪個種族，我們都給他們完全一樣的照顧，所以我們在飲食方面，在服務方面，在語言方面，我們都特別安排有翻譯。”

目前所有的產婦都是在California街的醫院生產，新醫院有20間獨立的產房，空間比舊醫院大很多，還有沙發床可讓家人留宿，房間還有雙語電話，翻譯24小時服務。

有35個新生兒加護病房，早產兒或是有病症的新生兒都會在這裡受到特別照護，有的房間特別為雙胞胎設計，有兩個早產兒保育器，為了防止抱錯嬰兒，也採用科技來預防。

范淵達說：”腳上手上都戴了手腕，有電腦磁片在裡面，你走到哪裡我們都知道嬰兒在哪裡，走到超過一個界線，警鈴就會響，所以我們永遠保護我們的小孩，不會有被抱錯或被偷的情況。”

七樓是小兒科，主題是水族館海底世界，還替小病人增設了遊樂中心，在病房待的無聊，可以到這裡跟其他小病人一起玩，青少年病患也有聯誼中心以及學習的地方，避免荒廢學業。

在醫院等待時間是漫長的，因此每一個層樓的家屬休息室，設計十分的人性化，如果不特別強調，很多人都以為置身在高級酒店，如果不想待在室內，還有空中花園可以欣賞。

CPMC表示，整棟大樓採用綠能建築，蒐集雨水經過處理後循環使用，替舊金山節省相當多的水，此外大樓室全美第一座採用最先進的減震器，讓搖晃感減到最低。

在醫院的餐廳牆壁有一面金門公園巨幅畫像，是由員工識別證的大頭照組成的，到目前為止，只有一位員工找到自己的大頭照，新大樓將在週六正式啟用。

Fryer說：”重要的日子是3月2日，在Van Ness街的醫院急診室啟用，關閉Pacific街院區，3日Califronia街院區關閉，所以任何有急診需要，3月2日可以來新醫院。”

位於Buchanan街的醫院日後將做門診用途，包括洗腎或是化療中心，California街的醫院將會拆除。

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