加州太平洋醫療中心舊金山Van Ness新醫院啟用（視頻）

位於舊金山的加州太平洋醫療中心(CPMC)位於Van Ness的新醫院,週六正式運作,接受病人,上週五舉行剪綵儀式,新的醫院有許多建築上的創新,帶大家一起去參觀。

加州太平洋醫療中心新醫院花了6年的時間興建完成,新醫院共11層樓,佔地將近100萬平方英呎,耗資21億興建,共有274張病床,一樓大廳的入口位於Van Ness街。

門口就是Muni公車站,二樓大廳是掛號處,成人及兒童/生產中心是分開掛號的。

三樓在Franklin街入口,是急診室,大人跟兒童的等候室在不同地方。

兒童區的設計刻意營造友善的氣氛,讓小孩在急診室不會緊張,急診室共有36個獨立房間,獨立的醫療器材採玻璃透明設計,便於醫療人員看護病患。

如果碰到有毒等化學物質,或是嚴重傳染病患,在進入室內前就進行沖洗消毒,然後再進入隔離間,目的就是為了保護醫療人員及病患。

四樓是開刀房及手術後恢復室,CPMC一些最複雜的手術,包括器官移植、心臟開刀及中風手術,都是在這裡進行。

過去30年,CPMC已經進行兩千個肝臟移植手術。

如果細心的話,可以發現每一層樓的牆上及房間,都掛滿了畫以及彩繪圖,CPMC表示,整棟樓共有800多張畫,大部分都是舊金山灣區畫家的作品。

CPMC公關Dean Fryer說:”藝術對治療有強大做用,能夠讓病人鎮靜,能夠讓病人從病痛抽離,當他們注視著畫,會想著甚麼是藝術。”

到了五樓看到以水為主題的設計,就知道來到了產房,CPMC每年接生超過5,000位嬰兒,佔所有舊金山醫院的一半,該院100多年來首位華裔婦產科主任范淵達,對新的婦產部門感到自豪。

范淵達說:”157年來,我們第一次有機會搬到這麼完美的建築,這麼完美的設備,能夠照顧更多的產婦跟產婦的家庭,我們有29%的產婦是中國人,當然我們非常強調文化,我們不管哪個種族,我們都給他們完全一樣的照顧,所以我們在飲食方面,在服務方面,在語言方面,我們都特別安排有翻譯。”

目前所有的產婦都是在California街的醫院生產,新醫院有20間獨立的產房,空間比舊醫院大很多,還有沙發床可讓家人留宿,房間還有雙語電話,翻譯24小時服務。

有35個新生兒加護病房,早產兒或是有病症的新生兒都會在這裡受到特別照護,有的房間特別為雙胞胎設計,有兩個早產兒保育器,為了防止抱錯嬰兒,也採用科技來預防。

范淵達說:”腳上手上都戴了手腕,有電腦磁片在裡面,你走到哪裡我們都知道嬰兒在哪裡,走到超過一個界線,警鈴就會響,所以我們永遠保護我們的小孩,不會有被抱錯或被偷的情況。”

七樓是小兒科,主題是水族館海底世界,還替小病人增設了遊樂中心,在病房待的無聊,可以到這裡跟其他小病人一起玩,青少年病患也有聯誼中心以及學習的地方,避免荒廢學業。

在醫院等待時間是漫長的,因此每一個層樓的家屬休息室,設計十分的人性化,如果不特別強調,很多人都以為置身在高級酒店,如果不想待在室內,還有空中花園可以欣賞。

CPMC表示,整棟大樓採用綠能建築,蒐集雨水經過處理後循環使用,替舊金山節省相當多的水,此外大樓室全美第一座採用最先進的減震器,讓搖晃感減到最低。

在醫院的餐廳牆壁有一面金門公園巨幅畫像,是由員工識別證的大頭照組成的,到目前為止,只有一位員工找到自己的大頭照,新大樓將在週六正式啟用。

Fryer說:”重要的日子是3月2日,在Van Ness街的醫院急診室啟用,關閉Pacific街院區,3日Califronia街院區關閉,所以任何有急診需要,3月2日可以來新醫院。”

位於Buchanan街的醫院日後將做門診用途,包括洗腎或是化療中心,California街的醫院將會拆除。

