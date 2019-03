中方指加拿大前外交官康明凱竊取中國情報

【i-CABLE】

中國與加拿大關係因為孟晚舟案陷入緊張之際,內地官方公布更多有關加拿大前外交官康明凱和商人邁克爾斯帕沃爾被扣押的案情,指康明凱涉嫌竊取和刺探國家秘密,斯帕沃爾則為他提供情報,當局會在適當時候啟動下一步司法程序。

新華社報道,康明凱自前年起經常持有普通護照和商務簽證入境,通過中國境內的關係人,涉嫌為境外竊取及刺探國家秘密、敏感信息和情報,嚴重觸犯中國法律。

至於另一名被捕的加拿大商人邁克爾斯帕沃爾,是康明凱的重要情報關係人,向他提供情報。

報道指案件已取得重要進展,有關部門將根據案件辦理情況,適時啟動下一步司法程序。有關部門強調中國是法治國家,將堅決打擊嚴重危害國家安全的違法犯罪活動,同時嚴格依法辦案、文明辦案,充分保障兩人各項合法權利,包括依法安排領事探視。

在官方公布案件進展前,外交部回答記者提問時重申,中方依法向加拿大進行領事通報,嚴格履行《中加領事協定》的義務,並沒有不允許兩人見律師。

加拿大去年12月初應美國要求,拘捕華為副董事長孟晚舟,約一周後,中方就指康明凱和斯帕沃爾涉嫌從事危害中國國家安全活動扣留調查,令中加關係緊張。

