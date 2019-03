南卡幸運兒等候數月 終現身領取15億元樂透獎金

【KTSF】

南卡羅萊納州彩券局週一表示,去年10月一票獨中,贏下15億元Mega Millions頭獎彩金的幸運兒,終於現身領獎。

彩券局發聲明稱,這名幸運兒選擇不公開身分,所贏得的獎金是美國有史以來第二高的樂透獎金。

彩券局稱,幸運兒選擇一次過領取現金,實質領取的獎金接近8.78億元,為美國史上單一幸運兒領取的最高額樂透獎金。

這次派彩的頭獎彩券是在去年10月20日至23日於Simpsonville小鎮一間便利店售出,位於南卡州Greenville市附近。

彩券局稱,幸運兒當天到便利店,買下一張電腦隨機抽號碼的彩券,在買下彩券前,他還讓數人佔隊,讓他們先買彩券。

過去多月,南卡州的居民都在臆測,為何幸運兒遲遲未現身領獎,有人推測幸運兒可能正被警方追捕,他恐防現身領獎可能要經過背景審查,暴露身分。

也有人估計幸運兒知道中獎後,興奮過度暴斃,另外有人推測,幸運兒可能是一班同事,他們因為發生爭拗而在對簿公堂。

彩券局並沒有透露幸運兒等了數個月才領獎的原因,根據規定,該名幸運兒要在4月19日或之前領獎才有效。

售出獎券的KC Mart便利店,將獲得5萬元獎金,而南卡州府則可從獎金中,獲得6,100萬元入息稅。

