龍捲風吹襲美國東南部 最少23人亡

【i-CABLE】

美國阿拉巴馬州及佐治亞州受到龍捲風吹襲,最少23人死亡、多人仍然失蹤,逾兩萬戶停電,阿拉巴馬州宣布延長緊急狀態。

重災區阿拉巴馬州利縣,週日的一小時內受兩股龍捲風吹襲,其中一股龍捲風的時速介乎每小時254至331公里。

不少房屋被夷為平地,居民重返家園,只是見到一片廢墟。縣長形容是災難性破壞,當局須尋求州政府協助。

救援人員在瓦礫中救出一隻小狗,相信仍有不少人被困,出動有熱能探測功能的無人機協助,預料死亡人數或會繼續上升。

州長宣布,延長上月底因應水災而發出的緊急狀態令。毗鄰的佐治亞州亦受龍捲風破壞,樹木及電線被吹倒,建築物受損。

氣象部門表示,多股強烈風暴週日下午橫過東南部地區,形成龍捲風,當局向阿拉巴馬州、佐治亞州、佛羅里達州及南卡羅來納州發出龍捲風警報,學校星期一停課。

