史提芬史匹堡指視頻串流平台電影不應角逐奧斯卡

【KTSF 吳宇斌報導】

知名電影導演、同時也是奧斯卡主辦單位美國影藝學院董事會成員之一的史提芬史匹堡據報近日表示,想禁止視頻串流平台的電影參加奧斯卡。

史提芬史匹堡上週通過發言人表示,傳統電影和串流電視節目有巨大的差別,Netflix的電影只能算是電視電影,參加艾美獎非奧斯卡,希望其他業內人士在董事會下一次會議上支持他通過修改奧斯卡評審規則,來禁止視頻串流公司參加奧斯卡。

Netflix電影部則在週日發推文不直接回應,但表示他們熱愛電影,同時讓無法負擔電影,或住在沒有電影院城鎮的民眾有機會看到電影,也給電影製作人更多渠道分享藝術。

Netflix的《Roma》在今年奧斯卡頒獎禮上獲得十項提名,並奪得包括最佳導演等三個大獎。

