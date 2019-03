影評：《遺孀秘聞 》看法國國寶級影后演好萊塢驚悚片

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

在地鐵列車內找到一個皮包,物歸原主卻引來殺機。

紐約一名年輕女服務員Frances,一天在地鐵列車內看到座位上有一個皮包。Frances 想要物歸原主,但並沒有直接送到失物處。帶回家後,室友打開皮包,裡頭有錢、處方藥和一名中年婦女Greta 的駕照。Frances 決定親自把皮包送到Greta 家中。Greta 是個鋼琴老師,和Frances 聊起來後透露自己女兒搬出多年感覺孤單,而Frances 也在不久前喪失母親。在大都會中生活,兩人也想藉彼此消除孤單。一天,Fraces 到Greta 家中晚餐做客,無意中發現一個櫥櫃中有許多同款皮包,和自己在地鐵列車中找到的一模一樣,皮包內容也完全相似。Frances 感到懊惱,開始避開Greta 。但是Greta 卻也對Frances 窮追不捨,在Frances 工作的餐館出現,到跟縱、威脅她的室友。Greta 想要的究竟是什麼?

這是出自愛爾蘭導演Neil Jordan 的影片,帶有一貫的陰暗色調。但故事情節感覺突然,兩人的關係沒有足夠的醞釀。人物的互動甚至帶有一定的滑稽感,韻味不明確。但是踏入電影院,看法國國寶級影后Isabelle Huppert 演出帶不同色調的渴望、絕望、兇殘,跟看同樣是美國影壇國寶級影后Meryl Streep 一樣。不論她們演的是什麼角色,不論影片好壞,都已經值回票價。

《遺孀秘聞 Greta》驚悚片令人感受詫異。滿分五分中得三分半,有一定的欣賞價值。

電影網頁:http://www.focusfeatures.com/greta

French great actress Isabelle Huppert provides various shades of cold in the thriller“Greta”

Rating: 3.5 out of 5 stars

