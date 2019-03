【KTSF 江良慧報導】

美國大學生Otto Warmbier在北韓被囚期間陷入昏迷,被送回美國後死亡,特朗普總統週四表示,相信北韓領袖金正恩和Warmbier的死無關,Warmbier的父母週五發表聲明,公開反駁特朗普。

Otto的父母Fred和Cindy Warmbier週五發表聲明說,我們在峰會期間,為表尊重所以不發聲,但我們現在一定要出聲,金正恩和他的邪惡政權,要為我們兒子Otto的死負責,金正恩和他的邪惡政權,要為不能想像的殘忍和不人道負責,任何藉口和吹噓的讚美,都不能改變這事實。

特朗普在稍後發推文回應,說自己的說話被錯誤解讀,說是自己讓Warmbier可以回國,說當然北韓要為Warmbier被虐待和他的死負責。

他也說Warmbier不是白白犧牲,說他和他家人已經成為熱情和力量的代表,更說自己經常想起他。

