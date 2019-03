美國向中國歸還361件流失文物

【i-CABLE】

美國向中國歸還300多件流失文物,是雙方十年前簽署備忘錄以來美方第三次歸還文物,亦是規模最大的一次。

這批歸還的文物,主要是從新石器時代至清代,中國古代墓葬的陪葬品,包括石器、玉器及青銅器等,共有361件。

聯邦調查局在2014年,從印第安納州私人收藏家米勒查獲這批文物,4年前以91歲之齡逝世的米勒,家中收藏過萬件,來自世界各地的藝術品和考古文物,部份是掠奪偷運而來,已經歸還新西蘭及加拿大等國家。

中國國家文物局與美國聯邦調查局代表週四在美國出席交接儀式,簽署文物歸還證書。

美方在儀式上表示,今年是兩國建交40週年,將繼續與中方攜手合作,保護人類共同的文化遺產,中方期望雙方進一步加強國際交流與司法合作。

這次是中美2009年簽署限制進口中國文物備忘錄以來,美方第三次歸還中國文物,亦是規模最大的一次。

中方近年通過外交斡旋等方式,已經促成美方歸還圓明園獸首、大堡子山金飾片等4,000多件流失文物。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。