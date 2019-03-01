美國向中國歸還361件流失文物

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美國向中國歸還300多件流失文物，是雙方十年前簽署備忘錄以來美方第三次歸還文物，亦是規模最大的一次。

這批歸還的文物，主要是從新石器時代至清代，中國古代墓葬的陪葬品，包括石器、玉器及青銅器等，共有361件。

聯邦調查局在2014年，從印第安納州私人收藏家米勒查獲這批文物，4年前以91歲之齡逝世的米勒，家中收藏過萬件，來自世界各地的藝術品和考古文物，部份是掠奪偷運而來，已經歸還新西蘭及加拿大等國家。

中國國家文物局與美國聯邦調查局代表週四在美國出席交接儀式，簽署文物歸還證書。

美方在儀式上表示，今年是兩國建交40週年，將繼續與中方攜手合作，保護人類共同的文化遺產，中方期望雙方進一步加強國際交流與司法合作。

這次是中美2009年簽署限制進口中國文物備忘錄以來，美方第三次歸還中國文物，亦是規模最大的一次。

中方近年通過外交斡旋等方式，已經促成美方歸還圓明園獸首、大堡子山金飾片等4,000多件流失文物。

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