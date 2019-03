特朗普相信美國學生死亡案與金正恩無關

【KTSF 江良慧報導】

美國大學生Otto Warmbier 2016年在北韓遭判監,他之後懷疑被虐待,2017年回國後死亡,特朗普週四表示,他相信Warmbier被虐與金正恩無關。

22歲的Warmbier,2015年到北韓旅遊時,平壤指他在酒店擅自拿取政治標語,以顛覆罪起訴他,2016年初判他勞教15年。

在囚期間他陷入昏迷,處於植物人狀態,2017年送回美國,不足一星期死亡。

他的家人指他是被虐待致死,特朗普之後曾經就此譴責北韓政府殘酷,但在和金正恩第二次峰會後,特朗普態度軟化,他說同金正恩談及此事,相信Warmbier被虐,金正恩並不知情,與事件無關。

特朗普說:”他告訴我,他並不知情,我相信他的說話。”

特朗普這番言論,就連共和黨人都感到不滿,前賓夕凡尼亞州聯邦參議員Rick Santorum說,特朗普接受金正恩說不關他事,應該受到譴責。

而民主黨籍的聯邦眾議長普洛西則表示奇怪,特朗普會寧願相信金正恩和普田這些惡棍。

普洛西說:”就是奇怪,我不知道普田金正恩是否有問題,但總統選擇相信我眼中的惡棍。”

