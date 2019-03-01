特朗普相信美國學生死亡案與金正恩無關

【KTSF 江良慧報導】

美國大學生Otto Warmbier 2016年在北韓遭判監，他之後懷疑被虐待，2017年回國後死亡，特朗普週四表示，他相信Warmbier被虐與金正恩無關。

22歲的Warmbier，2015年到北韓旅遊時，平壤指他在酒店擅自拿取政治標語，以顛覆罪起訴他，2016年初判他勞教15年。

在囚期間他陷入昏迷，處於植物人狀態，2017年送回美國，不足一星期死亡。

他的家人指他是被虐待致死，特朗普之後曾經就此譴責北韓政府殘酷，但在和金正恩第二次峰會後，特朗普態度軟化，他說同金正恩談及此事，相信Warmbier被虐，金正恩並不知情，與事件無關。

特朗普說：”他告訴我，他並不知情，我相信他的說話。”

特朗普這番言論，就連共和黨人都感到不滿，前賓夕凡尼亞州聯邦參議員Rick Santorum說，特朗普接受金正恩說不關他事，應該受到譴責。

而民主黨籍的聯邦眾議長普洛西則表示奇怪，特朗普會寧願相信金正恩和普田這些惡棍。

普洛西說：”就是奇怪，我不知道普田金正恩是否有問題，但總統選擇相信我眼中的惡棍。”

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