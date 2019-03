【KTSF 林佩樺報導】

Tesla有史以來最便宜型號、定價35,000美元的Tesla Model 3週四問世,有甚麼不同呢?

Standard Range Model 3將會是前驅推動,可達時速130英里,0至60英里的時間要5.6秒,充滿電的續航力則為220英里。

35,000美元的版本就只有黑色車身,其他顏色要加錢,Autopilot功能也要加購。

內裝非常簡單,只有布面座椅、手動調整方向盤、底座裝飾、基本音響和標準地圖及導航系統。

定價37,000美元的Standard Range Plus版本,續航力稍增至240英里。

現在訂購的話,約6月能拿到車。

