美國加州排舞協會定4月舉行15週年慶祝大會

美國加州排舞協會將於下個月舉行成立15週年慶祝大會,預計將有千人出席。

美國加州排舞協會由林貴香(Kico Lin)女士創辦,她說,協會是一個健康和健全的非牟利組織,15年來透過推廣普及排舞運動,已由初創的6名會員發展到兩千多人。

林貴香說:”因為我自己覺得一定要有運動,才能夠使自己的身體健康,這個排舞不需要有伴,不要特別的衣服,不要特別的場地,只要跳,有時候沒有音樂,只要你大拍子就可以跳,所以是一個很自由自在,又能夠隨時隨地跳的,也可以持之以恆,這就是我的經驗。”

林貴香說,排舞運動老少皆宜,目前在灣區,就有20個教排舞的據點,當中有5個地點專門教初學者,課程完全免費。

林貴香說:”排舞簡單之外,你個人那個階段的心境、身體、感受,排舞都能夠接受的,所以這是一個所謂全民運動,最好的一項活動。”

協會定於4月20日晚6點半在南灣Santa Clara會議中心舉辦15週年慶祝大會,有關詳情可上排舞協會網站查詢,網址:www.cldaa.org

