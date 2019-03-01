美國加州排舞協會定4月舉行15週年慶祝大會

【KTSF 梁秋玉報導】

美國加州排舞協會將於下個月舉行成立15週年慶祝大會，預計將有千人出席。

美國加州排舞協會由林貴香（Kico Lin）女士創辦，她說，協會是一個健康和健全的非牟利組織，15年來透過推廣普及排舞運動，已由初創的6名會員發展到兩千多人。

林貴香說：”因為我自己覺得一定要有運動，才能夠使自己的身體健康，這個排舞不需要有伴，不要特別的衣服，不要特別的場地，只要跳，有時候沒有音樂，只要你大拍子就可以跳，所以是一個很自由自在，又能夠隨時隨地跳的，也可以持之以恆，這就是我的經驗。”

林貴香說，排舞運動老少皆宜，目前在灣區，就有20個教排舞的據點，當中有5個地點專門教初學者，課程完全免費。

林貴香說：”排舞簡單之外，你個人那個階段的心境、身體、感受，排舞都能夠接受的，所以這是一個所謂全民運動，最好的一項活動。”

協會定於4月20日晚6點半在南灣Santa Clara會議中心舉辦15週年慶祝大會，有關詳情可上排舞協會網站查詢，網址：www.cldaa.org

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