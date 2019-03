舊金山列治文區司機華婦被車撞死 警緝肇事司機（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山列治文區週二晚有司機撞死一名過馬路的華裔婦人後不顧而去,警方呼籲民眾提供線索緝兇。

舊金山市參事李麗嫦說:”你在舊金山開車,請慢駛,望兩邊,小心,不要看手機,要專心!”

64歲的死者Guan Zhao居住在訪谷區,她在週二晚8時幾搭巴士來到列治文區,照顧兩個孫子,怎料在California街夾18大街過馬路中途,被一輛右轉的銀色房車撞傷,送院後不治,肇事司機不顧而去。

警方呼籲目擊者,或者在該街口有閉路電影鏡頭的民眾向他們提供線索,報案熱線是(415) 575-4444,將肇事司機繩之於法。

調查員Mike Mellone說:”肇事汽車或有損毀,與撞倒行人的特徵吻合,包括撞毀引擎蓋、車前窗或前槓。”

行人安全組織Walk SF表示,California街是交通黑點之一,雖然市府一直推動在該區設立更多安全措施,希望減低交通意外,不過不夠快。

Walk SF行政總裁Jodie Medeiros說:”市府的方案措施值得讚賞,可惜步調太慢。”

目前最急切方案是兩星期內在該街口和附近加設行人告示牌,以及沿18大街設減速丘。

Walk SF又表示,本案是今年第三名長者死於致命車禍,兩宗發生在列治文區。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。