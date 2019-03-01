舊金山加快審批增建姻親單位見成效

【KTSF 陳嘉琪報導】

為了增加市內的房屋單位供應，舊金山市長布里德半年前發出行政指令，要求各市府部門加快審批增建姻親單位的程序，布里德週四宣布政策有了初步的成效。

Mission區這座公寓受惠於布里德的行政指令，底層空置的車房即將動工，改建成4個可負擔的姻親單位。

布里德說：”這些車房及許多類似空間經常空置不用，而本市的房屋危機卻逼走很多低至中收入居民。”

市府於2014年開始鼓勵市民透過在物業中增建姻親單位，來增加房屋的供應，不過由於申請程序繁複，需經不同部門審批，申請過程需時約兩年，因此過去4年間，市府只批出377個單位，超過900個仍等待審批。

布里德去年8月發出行政命令，要求市府各部門簡化申請程序，所有相關部門在一個辦公室同時處理申請，半年過去，市府已經完成審批將原本兩年的申請過程縮短至4個月，該900多個單位，當中439個已獲准興建，超過九成是受租管的單位，餘下的是等待申請人的回覆。

此外，布里德亦宣布將會豁免申請的牌照費及其他費用一年，業主大約可節省7,000至1萬元。

布里德說：”豁免費用，簡化程序看似簡單，但在舊金山，有時簡單的事卻如此難搞。”

樓宇檢查局局長許子湯（Tom Hui）說：”為什麼申請都要4個月呢？這些全部是租管單位，要經市府律師處理，將單位變成合法租管，所以我們現在已經盡快出這些牌照。”

自8月起，市府額外接收206個申請，其中49個的單位已經完成。

市府指出，增建姻親單位後，不論是有多個單位的大廈還是獨立屋，整座物業的價值及物業稅都會重新評估。

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