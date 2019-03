舊金山加快審批增建姻親單位見成效

【KTSF 陳嘉琪報導】

為了增加市內的房屋單位供應,舊金山市長布里德半年前發出行政指令,要求各市府部門加快審批增建姻親單位的程序,布里德週四宣布政策有了初步的成效。

Mission區這座公寓受惠於布里德的行政指令,底層空置的車房即將動工,改建成4個可負擔的姻親單位。

布里德說:”這些車房及許多類似空間經常空置不用,而本市的房屋危機卻逼走很多低至中收入居民。”

市府於2014年開始鼓勵市民透過在物業中增建姻親單位,來增加房屋的供應,不過由於申請程序繁複,需經不同部門審批,申請過程需時約兩年,因此過去4年間,市府只批出377個單位,超過900個仍等待審批。

布里德去年8月發出行政命令,要求市府各部門簡化申請程序,所有相關部門在一個辦公室同時處理申請,半年過去,市府已經完成審批將原本兩年的申請過程縮短至4個月,該900多個單位,當中439個已獲准興建,超過九成是受租管的單位,餘下的是等待申請人的回覆。

此外,布里德亦宣布將會豁免申請的牌照費及其他費用一年,業主大約可節省7,000至1萬元。

布里德說:”豁免費用,簡化程序看似簡單,但在舊金山,有時簡單的事卻如此難搞。”

樓宇檢查局局長許子湯(Tom Hui)說:”為什麼申請都要4個月呢?這些全部是租管單位,要經市府律師處理,將單位變成合法租管,所以我們現在已經盡快出這些牌照。”

自8月起,市府額外接收206個申請,其中49個的單位已經完成。

市府指出,增建姻親單位後,不論是有多個單位的大廈還是獨立屋,整座物業的價值及物業稅都會重新評估。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。