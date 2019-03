【KTSF】

美國懸紅100萬元,通緝已故阿蓋達首領賓拉登的兒子哈姆扎。

國務院發出的海報,呼籲知道哈姆扎下落的人,聯絡就近的美國外交機構,提供消息者最高可獲100萬美元獎金。

沙特阿拉伯內政部也隨即公布,去年11月已褫奪哈姆扎的公民身份,但沒有交代原因。

哈姆扎相信現年30歲,他的父親賓拉登2011年在巴基斯坦被美軍擊斃。

哈姆扎近年發放錄音和片段,呼籲追隨者對美國及其盟友發動襲擊,為父親報仇。

美國前年1月將他列為國際恐怖分子,並凍結他在美國的全部資產。

