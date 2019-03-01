奧克蘭教師罷工踏入第7天 合約磋商繼續

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東灣奧克蘭（屋崙）教師罷工週五持續，教師工會代表表示，和校區的勞資談判已經進入最後階段，並有機會達成協議。

奧克蘭教師工會罷工週五踏入第7天，工會要求3年加薪12%，而校區最近則提出3年連花紅加薪10%的方案。

勞資雙方的談判過去兩日都進行到第二日凌晨，週五談判將會繼續，早前校區因為教師示威而取消的對削減經費投票的會議，也會在週五下午2點舉行。

根據East Bay Times報導，教師、學校輔導員和護士在罷工期間均沒有工資。

1996年教師罷工行動結束後，工會每年向每名工會教師收取十元，存入”會員援助資金”內，目前這筆資金已達到70萬元，可向得到工會委員會批准的教師提供經濟援助。

工會成員教師可以申請500元到1,500元的援助。

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