奧克蘭教師罷工踏入第7天 合約磋商繼續

東灣奧克蘭(屋崙)教師罷工週五持續,教師工會代表表示,和校區的勞資談判已經進入最後階段,並有機會達成協議。

奧克蘭教師工會罷工週五踏入第7天,工會要求3年加薪12%,而校區最近則提出3年連花紅加薪10%的方案。

勞資雙方的談判過去兩日都進行到第二日凌晨,週五談判將會繼續,早前校區因為教師示威而取消的對削減經費投票的會議,也會在週五下午2點舉行。

根據East Bay Times報導,教師、學校輔導員和護士在罷工期間均沒有工資。

1996年教師罷工行動結束後,工會每年向每名工會教師收取十元,存入”會員援助資金”內,目前這筆資金已達到70萬元,可向得到工會委員會批准的教師提供經濟援助。

工會成員教師可以申請500元到1,500元的援助。

