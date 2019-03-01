婦人在山景城小徑遇襲 警發掃瞄緝疑犯

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南灣山景城（Mountain View）週一晚有婦人在Steven Creek小徑步行時遇襲，嚴重受傷，警方週四發出疑犯的掃瞄，希望公眾能提供消息，協助破案。

涉案疑犯被指是非洲裔，年約20至30歲，身高約6呎，身材瘦削至中等，蓄短髮，有加勒比海口音，犯案時身穿金州勇士隊的上衣。

事發於晚上10時左右，來自麻省的受害婦人，當時在通往Creekside公園的一條小橋附近步行，期間一名男子從後趨近，嘗試與她對話。

婦人並不認識該名男子，因此沒有理睬他，但男子突然伸手捉著她，把她推向草叢，然後多次拳擊她的臉部。

期間，一對男女在小徑路過，看到男子的所為，於是向他大喝，被男子摀著嘴吧的婦人，這時用口咬向男子的手部，並掙扎逃脫，跑向該對男女。

涉案男子沿小徑向南逃走，警方接報後曾在附近搜尋，但並未發現該名男子，婦人則臉部嚴重受傷。

警方稱，涉案男子的手部和前臂可能有被咬傷的傷口，任何人如能對案件提供消息，請聯邦探員Robert Medina，電郵：[email protected]

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