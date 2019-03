紐時爆料指是特朗普要女婿獲最高機密審查權

【KTSF 林佩樺報導】

紐約時報獲得一份白宮內部備忘錄顯示,特朗普總統指示讓女婿獲得最高機密審查權。

紐約時報引述知情人士說,去年時任白宮幕僚長John Kelly一份內部備忘錄記載,不顧白宮顧問辦公處的反對,特朗普下令Kelly向特朗普的女婿,也是白宮高級顧問的Jared Kushner最高級的安全通行許可,讓Kushner有權瀏覽最高機密文件。

在此之前,Kushner只有臨時的安全通行許可。

當時白宮顧問辦公室主任Donald F. McGahn II反對提升他的安全通行級別,在內部備忘錄中曾提及Kushner以及其家族與外國政府的生意,正引起憂慮,包括中情局和FBI在內等機構都在關注。

今年1月,特朗普受紐約時報專訪時,表示完全沒有參與Kushner獲批最高級別審查權的這件事。

