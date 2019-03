華為出庭否認竊取商業機密 案件明年開審

【i-CABLE】

中國通訊設備生產商華為被控竊取商業機密案在美國法院提堂,華為否認控罪,案件押後至明年3月。美國國務卿蓬佩奧表示,美國有責任向世界展示使用華為技術的風險。

到菲律賓馬尼拉訪問的美國國務卿蓬佩奧與菲律賓外長洛欽會面,並舉行聯合記者會。蓬佩奧被問到如果菲律賓政府使用華為的5G技術,會否影響兩國關係,蓬佩奧表示任何國家可以自行決定,但美國有責任展示當中的風險。

至於華為被控竊取商業機密案在美國西雅圖的聯邦法院提堂,華為轄下兩間子公司被指在2012年至2014年間,合謀盜取T-Mobile的機械人技術,有關技術涉及模擬人類手指動作,用以測試智能手機的耐用性。

華為被控盜取商業機密,並涉及電信詐騙、妨礙司法公正,華為否認指控,稱雙方2017年已經達成和解。

控方表示,由於案情非常複雜,希望押後至明年開審,法官最終決定將案件押後至明年3月2日在華盛頓的地區法院開審。

