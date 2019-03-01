華為出庭否認竊取商業機密 案件明年開審

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中國通訊設備生產商華為被控竊取商業機密案在美國法院提堂，華為否認控罪，案件押後至明年3月。美國國務卿蓬佩奧表示，美國有責任向世界展示使用華為技術的風險。

到菲律賓馬尼拉訪問的美國國務卿蓬佩奧與菲律賓外長洛欽會面，並舉行聯合記者會。蓬佩奧被問到如果菲律賓政府使用華為的5G技術，會否影響兩國關係，蓬佩奧表示任何國家可以自行決定，但美國有責任展示當中的風險。

至於華為被控竊取商業機密案在美國西雅圖的聯邦法院提堂，華為轄下兩間子公司被指在2012年至2014年間，合謀盜取T-Mobile的機械人技術，有關技術涉及模擬人類手指動作，用以測試智能手機的耐用性。

華為被控盜取商業機密，並涉及電信詐騙、妨礙司法公正，華為否認指控，稱雙方2017年已經達成和解。

控方表示，由於案情非常複雜，希望押後至明年開審，法官最終決定將案件押後至明年3月2日在華盛頓的地區法院開審。

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