“尋根之友” 創辦成員獲舊金山市長頒發表揚狀（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

“尋根之友”項目已有差不多30年歷史,創辦成員週四獲市府表揚,感激他們對華人社區的貢獻,”尋根之友”的成員有甚麼感想呢?

“尋根之友”成員鄭國和說:”(當初有無想過”尋根之友”可以辦30年?)當時無想過可以這麼長久,現在好在培訓了很多新年輕人,有十幾名領隊,我可以不用去,30年前家鄉的人很窮的,我們從美國去要用外匯券,不用人民幣,人很窮,現在去到,哇!比這裡更美。”

成員Jane Chin說:”我知曉很多家族歷史,因為我曾回家族故居,那是祖輩在美國賺錢建成,我都見到素未謀面的祖父母照片,改變我一生。”

成員黃明昌說:”住在鄉下生活如何,其他親戚見環境,現代變化已經十幾年內,全然不同。”

“尋根之友”是一項帶領華裔民眾探索他們的家譜和中國歷史,以及前往中國廣東省故鄉尋訪的旅程,由研究美國華人歷史的已故知名歷史學家

麥禮謙所成立,現時差不多達到近600名成員。

市長和一班市參事為”尋根之友”創辦成員派發表揚狀,他們上一次組團是上年11月,一共有44人,華協中心行政主任方小龍牧師都有隨團。

此外,華協中心都有人事變動,市長布里德委任副行政主任楊重賢,舊金山國際機場委員會成員布里德又派發表揚狀給方小龍,感激他為華埠發展的貢獻。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。