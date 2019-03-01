“尋根之友” 創辦成員獲舊金山市長頒發表揚狀（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

“尋根之友”項目已有差不多30年歷史，創辦成員週四獲市府表揚，感激他們對華人社區的貢獻，”尋根之友”的成員有甚麼感想呢？

“尋根之友”成員鄭國和說：”（當初有無想過”尋根之友”可以辦30年？）當時無想過可以這麼長久，現在好在培訓了很多新年輕人，有十幾名領隊，我可以不用去，30年前家鄉的人很窮的，我們從美國去要用外匯券，不用人民幣，人很窮，現在去到，哇!比這裡更美。”

成員Jane Chin說：”我知曉很多家族歷史，因為我曾回家族故居，那是祖輩在美國賺錢建成，我都見到素未謀面的祖父母照片，改變我一生。”

成員黃明昌說：”住在鄉下生活如何，其他親戚見環境，現代變化已經十幾年內，全然不同。”

“尋根之友”是一項帶領華裔民眾探索他們的家譜和中國歷史，以及前往中國廣東省故鄉尋訪的旅程，由研究美國華人歷史的已故知名歷史學家

麥禮謙所成立，現時差不多達到近600名成員。

市長和一班市參事為”尋根之友”創辦成員派發表揚狀，他們上一次組團是上年11月，一共有44人，華協中心行政主任方小龍牧師都有隨團。

此外，華協中心都有人事變動，市長布里德委任副行政主任楊重賢，舊金山國際機場委員會成員布里德又派發表揚狀給方小龍，感激他為華埠發展的貢獻。

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