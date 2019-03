Facebook計劃花十億興建往來東灣及中半島通勤路線

【KTSF 鄭麗娜報導】

Facebook計劃投資十億美元,恢復舊的Dumbarton鐵路大橋,興建新的通勤路線,從南Dumbarton大橋連接半島,延伸到東灣Union City捷運站,Facebook將會承擔大部分建設成本。

Facebook這個10億美元的投資,啟動了一個受爭議的、長期擱置的連接東灣和半島的鐵路計劃。

Facebook正在為建設新的通勤線做準備,該計劃包括翻新舊的鐵路橋,Facebook表示將承擔大部分建設成本。

住在東灣的Anabella Gonzalez,每天要通過Dumbarton大橋,花兩個半至3個小時通勤,有新的通勤方式,她便可以更好利用時間。

Gonzalez說:”我便可以閱讀或處理業務,而不是被周遭的汽車搞煩了。”

她說很感謝Facebook考慮拿錢來投資,將火車服務帶回半島。

Mineta交通研究所的研究員表示,就業機會密集的地方,卻沒有住房,所以很多人住得起的地方,都是距離工作地點很遠,他們花費很多時間在通勤上,而Facebook的計劃,可能會幫助很多人解決通勤問題。

交通機構Samtrans擁有該處鐵軌,Facebook正在同Samtrans協商,計劃在Dumbarton大橋以南重新啟用廢棄的鐵軌,如果一切順利,最快將會在2022年開始施工。

