Facebook計劃花十億興建往來東灣及中半島通勤路線

【KTSF 鄭麗娜報導】

Facebook計劃投資十億美元，恢復舊的Dumbarton鐵路大橋，興建新的通勤路線，從南Dumbarton大橋連接半島，延伸到東灣Union City捷運站，Facebook將會承擔大部分建設成本。

Facebook這個10億美元的投資，啟動了一個受爭議的、長期擱置的連接東灣和半島的鐵路計劃。

Facebook正在為建設新的通勤線做準備，該計劃包括翻新舊的鐵路橋，Facebook表示將承擔大部分建設成本。

住在東灣的Anabella Gonzalez，每天要通過Dumbarton大橋，花兩個半至3個小時通勤，有新的通勤方式，她便可以更好利用時間。

Gonzalez說：”我便可以閱讀或處理業務，而不是被周遭的汽車搞煩了。”

她說很感謝Facebook考慮拿錢來投資，將火車服務帶回半島。

Mineta交通研究所的研究員表示，就業機會密集的地方，卻沒有住房，所以很多人住得起的地方，都是距離工作地點很遠，他們花費很多時間在通勤上，而Facebook的計劃，可能會幫助很多人解決通勤問題。

交通機構Samtrans擁有該處鐵軌，Facebook正在同Samtrans協商，計劃在Dumbarton大橋以南重新啟用廢棄的鐵軌，如果一切順利，最快將會在2022年開始施工。

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