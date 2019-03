台灣前新北市長朱立倫接受本台專訪（一）

【KTSF 古琳嘉報導】

台灣國民黨中常會確立了2020總統大選黨內初選機制,採取三成黨員直選,七成全民調的方式來產生候選人,目前民調領先的前新北市長朱立倫訪問矽谷期間接受本台專訪,一連兩集帶您認識他。

台灣前新北市長朱立倫接受本台專訪,談到他從政的初心,這次他決定參選2020總統對自己的定位,以及他的經濟和兩岸政策主張。

1961年在台灣桃園出生的朱立倫,台大工商管理系畢業,美國紐約大學的會計學博士,具有豐富的財經背景,當年曾經想過在美發展,跟政治一點都摸不著邊。

朱立倫說:”我不是一個學政治的,我也不是學法律的,其實我是學財經的,我跟大部分的留學生一樣,最早來美國念書都有美國夢,也曾經想過要待在華爾街追求更好的待遇,更好的工作,因緣際會念了博士,因緣際會又回到台灣,擔任大學教授。”

曾擔任台大教授的朱立倫,當時看到金融體系需要改革,決定從學界轉戰政壇。

朱立倫說:”看到國內有很多的財經法律,整個金融環境需要改革,也許就是因為不平,所以想要跳下去,然後透過我擔任立法委員來改革。”

朱立倫隨後擔任尚未升格的桃園縣縣長,則是為了家鄉能更進步發展。

朱立倫說:”至少讓孩子不要到外地就學,讓我們的棒球隊可以打到全國冠軍,不要永遠最後一名,讓我們的桃園不要變成永遠是鄉下,變成科技大廠可以進駐,那我擔任8年縣長,也的確讓我們的孩子能在地就學,也的確讓我們的棒球隊打到美國來,打到冠軍,也讓我們的科技大廠,包括廣達這些都進駐在桃園,這就是我的初心。”

朱立倫的妻子是高婉倩,岳父是國民黨大老高育仁,頂著政治光環的他,後來陸續擔任台灣行政院副院長、新北市市長,以及國民黨主席,朱立倫細數他的政績。

朱立倫說:”我們有這樣一個初心,只要去做,就可以改變。”

要談朱立倫的崛起,就要從”馬立強”時代說起,也就是2008年倒扁案期間,當時馬英九、朱立倫和胡志強三人,是國民黨內人氣最旺的中生代政治明星,隨著馬英九卸任、胡志強淡出,如今這三人就剩下最年輕的朱立倫要力拼2020。

朱立倫一直是選舉常勝軍,不過2016年總統大選,國民黨臨時換柱,改由朱立倫上批戰袍,卻遭遇空前的慘敗,如今捲土重來,力拼國民黨初選提名,他如何定位自己呢?

朱立倫說:”我想從我的背景到我從政20年來,我都是以財經做出發,以經濟發展做為最重要的主軸,以建設地方做為最重要的考量,我不希望談很多政治方面的議題,那我覺得台灣目前最重要的,就是走回我們台灣原來經濟發展的動力,讓台灣這三個引擎都能夠好好的開動,然後第二個社會能夠更和諧,能夠更安定,民眾日子能夠更好,兩岸關係能夠更和平。”

朱立倫在專訪中展現對2020志在必得,下集將帶您了解他的經濟與兩岸政策主張。

