台灣前新北市長朱立倫接受本台專訪（一）

【KTSF 古琳嘉報導】

台灣國民黨中常會確立了2020總統大選黨內初選機制，採取三成黨員直選，七成全民調的方式來產生候選人，目前民調領先的前新北市長朱立倫訪問矽谷期間接受本台專訪，一連兩集帶您認識他。

台灣前新北市長朱立倫接受本台專訪，談到他從政的初心，這次他決定參選2020總統對自己的定位，以及他的經濟和兩岸政策主張。

1961年在台灣桃園出生的朱立倫，台大工商管理系畢業，美國紐約大學的會計學博士，具有豐富的財經背景，當年曾經想過在美發展，跟政治一點都摸不著邊。

朱立倫說：”我不是一個學政治的，我也不是學法律的，其實我是學財經的，我跟大部分的留學生一樣，最早來美國念書都有美國夢，也曾經想過要待在華爾街追求更好的待遇，更好的工作，因緣際會念了博士，因緣際會又回到台灣，擔任大學教授。”

曾擔任台大教授的朱立倫，當時看到金融體系需要改革，決定從學界轉戰政壇。

朱立倫說：”看到國內有很多的財經法律，整個金融環境需要改革，也許就是因為不平，所以想要跳下去，然後透過我擔任立法委員來改革。”

朱立倫隨後擔任尚未升格的桃園縣縣長，則是為了家鄉能更進步發展。

朱立倫說：”至少讓孩子不要到外地就學，讓我們的棒球隊可以打到全國冠軍，不要永遠最後一名，讓我們的桃園不要變成永遠是鄉下，變成科技大廠可以進駐，那我擔任8年縣長，也的確讓我們的孩子能在地就學，也的確讓我們的棒球隊打到美國來，打到冠軍，也讓我們的科技大廠，包括廣達這些都進駐在桃園，這就是我的初心。”

朱立倫的妻子是高婉倩，岳父是國民黨大老高育仁，頂著政治光環的他，後來陸續擔任台灣行政院副院長、新北市市長，以及國民黨主席，朱立倫細數他的政績。

朱立倫說：”我們有這樣一個初心，只要去做，就可以改變。”

要談朱立倫的崛起，就要從”馬立強”時代說起，也就是2008年倒扁案期間，當時馬英九、朱立倫和胡志強三人，是國民黨內人氣最旺的中生代政治明星，隨著馬英九卸任、胡志強淡出，如今這三人就剩下最年輕的朱立倫要力拼2020。

朱立倫一直是選舉常勝軍，不過2016年總統大選，國民黨臨時換柱，改由朱立倫上批戰袍，卻遭遇空前的慘敗，如今捲土重來，力拼國民黨初選提名，他如何定位自己呢？

朱立倫說：”我想從我的背景到我從政20年來，我都是以財經做出發，以經濟發展做為最重要的主軸，以建設地方做為最重要的考量，我不希望談很多政治方面的議題，那我覺得台灣目前最重要的，就是走回我們台灣原來經濟發展的動力，讓台灣這三個引擎都能夠好好的開動，然後第二個社會能夠更和諧，能夠更安定，民眾日子能夠更好，兩岸關係能夠更和平。”

朱立倫在專訪中展現對2020志在必得，下集將帶您了解他的經濟與兩岸政策主張。

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