舊金山華埠露宿者屢犯盜竊 警方建議商戶申請禁制令

【KTSF 陳嘉琪報導】

本台上星期報導過，舊金山華埠商戶投訴，懷疑一名無家可歸者經常在華埠偷竊，令商戶非常困擾，警員拘捕他後，他又被放出來，警方建議商戶向法庭申請民事禁制令，禁止肇事者再來華埠。

舊金山中央警局警員說：”法官可以下令不准某人去滋擾、恐嚇、接觸甚至接近你，可以禁止他進入某個範圍，這正是我們希望做到的，如果有人在這生事，他們不應該留在這裡，如果我們填了這張表，廣泛傳開去，大家就會少個煩惱，就可以集中做生意及照顧家庭。”

警方表示，這款民事禁制令需要由市民自行去民事法庭遞交，並要附上證據，成功與否最後由法官定奪，而申請人亦需要繳交申請費，如果有合理解釋，法庭有機會豁免收費。

多名商戶聲稱經常被這名無家可歸者偷竊，警方亦多次拘捕他。

過去的週末，警方拘捕他後，將他送到醫院做心理評估，但最後他亦被放出來，繼續在華埠流連及懷疑盜竊，令很多商戶很困擾。

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