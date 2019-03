舊金山華埠露宿者屢犯盜竊 警方建議商戶申請禁制令

【KTSF 陳嘉琪報導】

本台上星期報導過,舊金山華埠商戶投訴,懷疑一名無家可歸者經常在華埠偷竊,令商戶非常困擾,警員拘捕他後,他又被放出來,警方建議商戶向法庭申請民事禁制令,禁止肇事者再來華埠。

舊金山中央警局警員說:”法官可以下令不准某人去滋擾、恐嚇、接觸甚至接近你,可以禁止他進入某個範圍,這正是我們希望做到的,如果有人在這生事,他們不應該留在這裡,如果我們填了這張表,廣泛傳開去,大家就會少個煩惱,就可以集中做生意及照顧家庭。”

警方表示,這款民事禁制令需要由市民自行去民事法庭遞交,並要附上證據,成功與否最後由法官定奪,而申請人亦需要繳交申請費,如果有合理解釋,法庭有機會豁免收費。

多名商戶聲稱經常被這名無家可歸者偷竊,警方亦多次拘捕他。

過去的週末,警方拘捕他後,將他送到醫院做心理評估,但最後他亦被放出來,繼續在華埠流連及懷疑盜竊,令很多商戶很困擾。

