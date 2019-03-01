舊金山華埠中央警局分局長首次與商戶會面不歡而散（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

經過舊金山華埠商戶近3個月的爭取，新任的中央警察局局長易文耀（Robert Yick）終於願意與商戶見面，不過商戶未有如願表達意見，會議最終不歡而散。

華埠商戶邵旗謙（Ed Siu）週三在會議的答問環節中表示，商戶寫了聯署信，要求警方正視報警後，警員遲遲未出現，以及無家可歸者犯罪的問題。

中央警局分局長易文耀回應指，警局每日大約收到25至30個有關無家可歸者的報案，但相信實際的求助比數字更多，但商戶很多時候沒有報案，沒有報案的情況，警方無法處理。

易文耀說：”如果有其他求助，我們沒有收到，或者有無家者涉及盜竊的情況，我們需要商戶及所有居民去跟我們聯絡。”

不過當邵旗謙想再次起立，追問問題的時候，他就被易文耀打斷。

易文耀說：”他已經問過了，讓其他人有發問的機會。”

有商戶即場為邵旗謙抱不平。

華埠商戶謝小姐說：”因為邵旗謙代表我們，所以很多事我們不懂講，我們是委託他幫我們講，所以他可以幫我們講很多事。”

不過易文耀亦沒有讓邵旗謙繼續發問，只表示會讓警員個別聯絡他，而商戶的聯署信最終亦由警員代收。

邵旗謙說：”每個人都有權發言，現在我問的問題，是很有注重性的問題，不是說一個無聊的問題，為什麼局長不讓我發問，繼續問下去，這是很突然，我覺得是沒有禮貌，我覺得是一個絕對不尊重的做法。”

據知，華埠多名經認證的雙語巡警，先後調任至其他部門或警局，巡邏隊幾乎沒有懂講流利中文的警員，有商戶亦指，巡警越來越少。

華埠Grant街商戶說：”現在的治安很差，很多想偷竊的人，或者你這樣巡邏，可以防止，報警都容易一點，有時一日都沒有見到警察巡邏，以前就間中有警察巡。”

另一名商戶亦說：”一年前，警隊沒有增加那麼多人手時，每晚到6時7時，是由兩個警員過來巡邏，我們所在的Grant街，但近一年是沒有這個人，我想知道為什麼人手增加了，晚晚都沒有人來巡邏。”

易文耀說：”我們24小時工作，而晚上時間，我們都有巡警，（商戶：但之前每晚巡警都會來，跟我們打招呼，確保我們沒有事發生，但一年後的今天，無人再來），我有聽過很多居民反映，但這是一個很大的警區，我們會聯絡你，給我們你的資料，警員會到你的店舖。”

商戶多問了一個問題後，易文耀隨即表示會議結束，令很多商戶不滿，沒有機會表達意見。

易文耀向本台解釋，一定會繼續跟進商戶的投訴，提早結束會議，是想讓巡警個別了解商戶的需要。

他亦指，全市的警局將於3月份有人事調動，但會確保華埠的巡警人數不變。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。