舊金山華埠中央警局分局長首次與商戶會面不歡而散（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

經過舊金山華埠商戶近3個月的爭取,新任的中央警察局局長易文耀(Robert Yick)終於願意與商戶見面,不過商戶未有如願表達意見,會議最終不歡而散。

華埠商戶邵旗謙(Ed Siu)週三在會議的答問環節中表示,商戶寫了聯署信,要求警方正視報警後,警員遲遲未出現,以及無家可歸者犯罪的問題。

中央警局分局長易文耀回應指,警局每日大約收到25至30個有關無家可歸者的報案,但相信實際的求助比數字更多,但商戶很多時候沒有報案,沒有報案的情況,警方無法處理。

易文耀說:”如果有其他求助,我們沒有收到,或者有無家者涉及盜竊的情況,我們需要商戶及所有居民去跟我們聯絡。”

不過當邵旗謙想再次起立,追問問題的時候,他就被易文耀打斷。

易文耀說:”他已經問過了,讓其他人有發問的機會。”

有商戶即場為邵旗謙抱不平。

華埠商戶謝小姐說:”因為邵旗謙代表我們,所以很多事我們不懂講,我們是委託他幫我們講,所以他可以幫我們講很多事。”

不過易文耀亦沒有讓邵旗謙繼續發問,只表示會讓警員個別聯絡他,而商戶的聯署信最終亦由警員代收。

邵旗謙說:”每個人都有權發言,現在我問的問題,是很有注重性的問題,不是說一個無聊的問題,為什麼局長不讓我發問,繼續問下去,這是很突然,我覺得是沒有禮貌,我覺得是一個絕對不尊重的做法。”

據知,華埠多名經認證的雙語巡警,先後調任至其他部門或警局,巡邏隊幾乎沒有懂講流利中文的警員,有商戶亦指,巡警越來越少。

華埠Grant街商戶說:”現在的治安很差,很多想偷竊的人,或者你這樣巡邏,可以防止,報警都容易一點,有時一日都沒有見到警察巡邏,以前就間中有警察巡。”

另一名商戶亦說:”一年前,警隊沒有增加那麼多人手時,每晚到6時7時,是由兩個警員過來巡邏,我們所在的Grant街,但近一年是沒有這個人,我想知道為什麼人手增加了,晚晚都沒有人來巡邏。”

易文耀說:”我們24小時工作,而晚上時間,我們都有巡警,(商戶:但之前每晚巡警都會來,跟我們打招呼,確保我們沒有事發生,但一年後的今天,無人再來),我有聽過很多居民反映,但這是一個很大的警區,我們會聯絡你,給我們你的資料,警員會到你的店舖。”

商戶多問了一個問題後,易文耀隨即表示會議結束,令很多商戶不滿,沒有機會表達意見。

易文耀向本台解釋,一定會繼續跟進商戶的投訴,提早結束會議,是想讓巡警個別了解商戶的需要。

他亦指,全市的警局將於3月份有人事調動,但會確保華埠的巡警人數不變。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。