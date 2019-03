【i-CABLE】

加拿大司法部批准法院展開華為副董事長孟晚舟案的引渡聆訊程序,中方強烈不滿,批評案件是對中國高科技企業的政治迫害。

加拿大司法部表示,有足夠證據提交法院作引渡決定,簽發授權進行令,允許卑詩省法院啟動正式引渡聆訊,孟晚舟將於3月6日應訊,屆時法院會定下引渡聆訊的日期。

中國駐加拿大大使館表示強烈不滿和堅決反對,指孟晚舟案不是簡單的司法案件,而是對中國高科技企業的政治迫害,法院的最終審理結果將是對加方是否堅持司法獨立的試金石。

孟晚舟的代表律師就表示案件具政治性質,對司法部的決定感到失望。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。