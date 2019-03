【KTSF】

一股微弱的風暴週五晚吹襲灣區,預測週五晚和週六會下雨,而另一股大氣河風暴下週二、三將吹襲Monterey以南的地區。

大家不要收起雨傘,國家氣象局表示,週五晚和週六早上會下雨,不過雨勢不會很大,到週六下午會轉為驟雨。

週日有三成機會下驟雨,下週一天晴。

一股大氣河風暴向北加州推進,預料下週二抵達,雨勢最大的地區是灣區以南的Monterey縣,及加州中部海岸,灣區也有可能會下大雨。

