【KTSF】

全球最大視頻網站YouTube週四表示,今後有兒童出現的視頻,將不再附載留言區,原因是上週有廣告客戶對YouTube發動抵制,因為一些有兒童出現的視頻,被用戶留下不恰當的留言。

YouTube表示,這項新措施將會在未來數月逐步實施,而只有少數有兒童出現的頻道仍會保留留言區,但留言將會被定期監察。

YouTube上週開始關閉數千萬個視頻的留言區,早前有報導指,有孌童犯在一些有兒童的視頻中留下不雅言論,導致包括AT&T及Epic Games等多個廣告客戶暫停在YouTube賣廣告。

