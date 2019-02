美朝峰會提早結束未達協議 特朗普強調非不歡而散

【i-CABLE】

在越南河內舉行的第二次美朝峰會突然提早結束,雙方沒有達成協議,特朗普總統表示,是他決定提早結束會談,又披露北韓除了寧邊,還有另一處核設施,北韓對於美方知道感到驚訝,而美國亦不接受北韓全面解除制裁的要求,但特朗普強調並非不歡而散。

美朝領袖早上會面前,都表示期待峰會取得成果,但最終峰會提早結束,沒有達成任何協議。

特朗普指,北韓願意銷毀寧邊的核設施,但美方覺得不足夠,因為除了寧邊,北韓還有另一處核設施。

與此同時,美方亦沒法做到北韓的要求,特朗普又否認因為未準備好便舉行峰會,令雙方無法達成協議,只是現時仍未是時候。

白宮發言人桑德斯在社交網站上載相片,指是峰會尾聲,特朗普跟金正恩說再見,見到金正恩滿面笑容。

特朗普亦指會面氣氛很好,絕不是不歡而散,金正恩保證北韓不會試射導彈和核試,至於會否再安排峰會,特朗普指目前說不準。

