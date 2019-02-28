美朝峰會提早結束未達協議 特朗普強調非不歡而散

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在越南河內舉行的第二次美朝峰會突然提早結束，雙方沒有達成協議，特朗普總統表示，是他決定提早結束會談，又披露北韓除了寧邊，還有另一處核設施，北韓對於美方知道感到驚訝，而美國亦不接受北韓全面解除制裁的要求，但特朗普強調並非不歡而散。

美朝領袖早上會面前，都表示期待峰會取得成果，但最終峰會提早結束，沒有達成任何協議。

特朗普指，北韓願意銷毀寧邊的核設施，但美方覺得不足夠，因為除了寧邊，北韓還有另一處核設施。

與此同時，美方亦沒法做到北韓的要求，特朗普又否認因為未準備好便舉行峰會，令雙方無法達成協議，只是現時仍未是時候。

白宮發言人桑德斯在社交網站上載相片，指是峰會尾聲，特朗普跟金正恩說再見，見到金正恩滿面笑容。

特朗普亦指會面氣氛很好，絕不是不歡而散，金正恩保證北韓不會試射導彈和核試，至於會否再安排峰會，特朗普指目前說不準。

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