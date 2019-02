分析指美朝峰會未達協議與籌備倉促有關

【i-CABLE】

分析認為,美朝領袖自上次新加坡峰會後,談判一直未見有實質進展,便倉促再會面,是協議觸礁的主因,不過美國強調兩國關係友好,顯示美國仍會以外交手段處理北韓問題,對維持朝鮮半島安全有好處。

美朝領袖長途跋涉到越南,一連兩天面對面接觸,但各方期待的《河內宣言》卻成為泡影,雖然特朗普不承認準備不足,但曾在華府當過北韓政策特別代表的尹汝尚並不認同。

分析又指,去年6月美朝歷史性峰會以來,談判一直未見得順利,國務卿蓬佩奧7月到北韓,與被視為強硬派的勞動黨副委員長金英哲磋商後,北韓更拒絕與美國接觸,僵持約三個月才逐漸破冰,及後取得的進展也屬較低層級。

白宮一直以來的談判策略,是以推動北韓經濟發展和走向現代化,換取領袖金正恩進行談判,但分析認為這是險著,因為連美國情報人員亦一早指出,金正恩不太可能完全放棄多達數十枚核彈頭。

關注朝鮮半島和平的組織認為,峰會沒有成果,不代表美國外交政策不奏效,強調外交手段遠比經濟制裁和軍事威脅,更能維護美國和朝鮮半島安全。

