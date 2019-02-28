分析指美朝峰會未達協議與籌備倉促有關

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分析認為，美朝領袖自上次新加坡峰會後，談判一直未見有實質進展，便倉促再會面，是協議觸礁的主因，不過美國強調兩國關係友好，顯示美國仍會以外交手段處理北韓問題，對維持朝鮮半島安全有好處。

美朝領袖長途跋涉到越南，一連兩天面對面接觸，但各方期待的《河內宣言》卻成為泡影，雖然特朗普不承認準備不足，但曾在華府當過北韓政策特別代表的尹汝尚並不認同。

分析又指，去年6月美朝歷史性峰會以來，談判一直未見得順利，國務卿蓬佩奧7月到北韓，與被視為強硬派的勞動黨副委員長金英哲磋商後，北韓更拒絕與美國接觸，僵持約三個月才逐漸破冰，及後取得的進展也屬較低層級。

白宮一直以來的談判策略，是以推動北韓經濟發展和走向現代化，換取領袖金正恩進行談判，但分析認為這是險著，因為連美國情報人員亦一早指出，金正恩不太可能完全放棄多達數十枚核彈頭。

關注朝鮮半島和平的組織認為，峰會沒有成果，不代表美國外交政策不奏效，強調外交手段遠比經濟制裁和軍事威脅，更能維護美國和朝鮮半島安全。

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