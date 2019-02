【KTSF】

北灣一名高中生涉嫌透過社交短訊應用程式Snapchat,向高中發出槍擊案威嚇,週三被警方拘捕。

Sonoma縣警局表示,該名就讀Sonoma Valley高中的學生,涉嫌作出刑事威嚇被捕。

週三中午12時45分左右,校方開始受到學生和家長舉報,指有人打算在週五發動校園槍擊案。

縣警稱,有數名學生在Snapchat收到威嚇短訊,於是通知校方,警方接報後已拘捕懷疑涉案的學生。

