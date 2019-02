【KTSF】

中半島San Mateo市警方發布一張疑犯照片,他涉嫌在一座公寓大廈偷走郵件。

警方於週日晚上9時左右接獲舉報,地點在Lago街1500號路段一座公寓大廈。

警方翻看公寓的保安視頻,看到疑犯在案發前曾在公寓單位的前門右看右看,疑似在找尋郵件。

疑犯被指是一名男子,年約15至25歲,頭戴深色紐約洋基隊棒球帽,身穿黑色連帽上衣,墨綠色外套,藍色牛仔褲,白色Nike球鞋,手上拿著一塊橙黑色滑板。

任何人如能就案件提供消息,請聯絡San Mateo市警方,電話:(650) 522-7676.

